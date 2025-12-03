AGORA: Mulher é encontrada morta às margens da BR-262, em Campo Grande

Uma mulher, aparentando entre 35 e 40 anos, foi encontrada morta na tarde desta quarta-feira (3) às margens do Macroanel Rodoviário da BR-262, em Campo Grande. O corpo foi avistado por uma pessoa que passava pelo local, que imediatamente acionou a Polícia Militar.

Conforme as informações policiais, ao chegar à cena, os policiais constataram que a vítima apresentava sinais de violência. Com a possibilidade de que ela tenha sido assassinada em outro local e desovada à beira da rodovia. No entanto, não está descartada a hipótese de que o crime tenha ocorrido onde o corpo estava.

Isso porque a mulher apresenta sangramento na região do ouvido, o que pode indicar um possível ferimento por arma de fogo no rosto. A causa exata da morte ainda não foi confirmada.

Até o momento, apenas a Polícia Militar está no local, aguardando a chegada da Polícia Civil e da Perícia Científica, que deverão assumir a investigação.

Sem documentos, a vítima será identificada pela equipe da perícia quando o corpo for encaminhado ao Instituto Médico-Odontológico Legal (IMOL).

