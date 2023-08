AGORA: Mulher é encontrada morta em avançado estado de decomposição no Caiobá

Uma mulher, que não teve a identidade divulgada, foi encontrada morta em avançado estado de decomposição durante a tarde esta segunda-feira (21), na Rua Gravateiro, região do Loteamento Rancho Alegre II, no bairro Caiobá, em Campo Grande. A suspeita é de que ela estava sem vida no local há três dias.

Conforme o apurado pela reportagem, a mulher, de 44 anos, morava sozinha e diversos problemas de saúde, como epilepsia. As equipes da 6° Delegacia de Polícia Civil, estão no local atendendo a ocorrência.

O delegado Camilo Kettenhuber, informou a imprensa que a mulher era pouco visitada pelos filhos. “Vinham só de vez em quando visitar. Ela está em óbito já há uns dois ou três dias”.

Apesar de estar há um certo tempo já no local e do avançado estado de decomposição, a suspeita é a mulher tenha tido uma morte por causas naturais.

Os policias agora aguardam a chegada da Perícia Técnica, responsáveis por fazer os levantamentos iniciais sobre o caso.

Deixe seu Comentário

Leia Também