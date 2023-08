AGORA: Mulher morre no meio da rua ao ser esfaqueada no pescoço em Paranaíba

Mulher, identificada apenas como Alessandra, morreu após ser esfaqueada no pescoço no bairro Santo Antônio em Paranaíba - cidade distante 420 km da Capital, na manhã desta terça-feira (29). Ela estava na frente de casa, junto com o filho, quando foi surpreendida pelo ex-companheiro, que ainda não teve a identidade divulgada.

Conforme o apurado pelo JD1 Notícias, a vítima já tinha até mesmo uma medida protetiva contra ele. Após ser atingida com um golpe de faca no pescoço, ela acabou sangrando até a morte no meio da rua.

Equipes do Corpo de Bombeiros da cidade chegaram a ser acionada para prestar socorro a vítima, mas ela já estava sem vida quando as equipes chegaram.

A apuração inicial, aponta que o filho da vítima acabou sendo ferido pelo autor e conseguiu fugir do local.

Depois do crime, o homem chegou a fugir a pé, mas foi pego pelas equipes policiais e preso em flagrante.

*matéria em atualização

