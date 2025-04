Panela de pressão pega fogo e causa incêndio em apartamento no Nova Lima

A cozinha de um apartamento pegou fogo após uma panela de pressão explodir durante a noite desta quinta-feira (10). O residencial está localizado no cruzamento da Rua Zulmira Borba com a Avenida Gualter Barbosa, no bairro Nova Lima, em Campo Grande.

Conforme o apurado pelo JD1, além da área da cozinha, a lavanderia do apartamento também pegou fogo, fazendo as chamas saírem pela janela e assustar até mesmo quem passava pela rua.

O Corpo de Bombeiros foi rapidamente acionado, contendo o incêndio. Por sorte, ninguém ficou ferido durante o acidente doméstico.

Por conta do fogo, o prédio precisou ser evacuado.

