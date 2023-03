AGORA: Pistoleiro "mete bala" e mata jovem na NhanhÃ¡

João Victor da Silva, de 18 anos, foi morto com diversos tiros na noite deste sábado (4), na rua Floriano Paulo Corrêa, Vila Nhanhá, em Campo Grande.

As informações iniciais passadas à reportagem do JD1 Notícias apontam que um pistoleiro passou pela rua e "meteu bala" no rapaz, que aparentemente estava sentado em uma cadeira branca na calçada. Ele foi atingido por diversos tiros de calibre 9 mm.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas o rapaz já estava morto quando a equipe chegou ao local.

Ainda não se tem informações a respeito do motivo do assassinato ou sobre o paradeiro do autor.

Equipes da Polícia Militar estão na cena do crime fazendo os levantamentos iniciais, enquanto aguardam a chegada da Polícia Civil e da Perícia.

