AGORA: Polícia prende marido que atropelou e matou Andressa no Nova Campo Grande

Willames Monteiro dos Santos, de 33 anos, foi preso no final da tarde desta sexta-feira (3) após o cumprimento de um mandado de prisão expedido pela Justiça. Ele é acusado feminicídio ao atropelar e matar a própria esposa Andressa Fernandes Teixeira, de 29 anos, na frente dos filhos, na noite do dia 20 de abril, na Vila Nova Campo Grande.

O indivíduo havia sido preso em flagrante no dia do crime e passou por audiência de custódia no dia 22 de abril. Contudo, ele recebeu liberdade provisória sob a condição de usar tornozeleira eletrônica e ficar proibido de manter contato com a mãe de Andressa e os filhos.

A decisão até causou surpresa para o advogado de defesa, que não esperava a soltura naquele momento.

Porém, a repercussão do caso foi grande e o Ministério Público entrou em ação com um recurso pedindo a reversão da decisão, entendendo que não havia componentes legais para a soltura de Willames, dizendo que "nem mesmo predicados pessoais totalmente favoráveis seriam suficientes para a concessão da liberdade ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão".

O órgão foi enfático em dizer que era necessário a prisão preventiva do acusado.

A prisão foi feita por policiais da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), que havia investigado o caso desde o início.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também