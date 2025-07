JD1TV AGORA: Policial tem fratura exposta em acidente na Afonso Pena

Dois policiais militares, enquanto se dirigiam a uma ocorrência em uma motocicleta, ficaram feridos após se envolverem em um acidente de trânsito na tarde desta terça-feira (22), no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua Cel. Cacildo Arantes, em Campo Grande.

Conforme apurado pelo JD1, os policiais foram fechados por um Fiat Uno. Um deles sofreu fratura exposta na perna esquerda, enquanto o outro está com fortes dores pelo corpo.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Batalhão de Choque e o Samu foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos no local. A perícia também foi mobilizada para apurar as circunstâncias do acidente.

As ruas foram temporariamente interditadas para o trabalho das equipes de resgate e da perícia. Os policiais foram encaminhados à Santa Casa.

Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também