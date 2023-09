AGORA: Rapaz é assassinado após suposta discussão com atirador na Vila Ipiranga

Mike Igor do Carmo de Souza, de 30 anos, foi assassinado com um disparo de arma de fogo na região do abdômen na noite desta quarta-feira (27), na Vila Ipiranga, em Campo Grande.

Segundo informações apuradas pelo JD1 Notícias, a suspeita é que a vítima tenha tido uma discussão pouco antes de ser atingido pelo tiro do suspeito.

A discussão teria acontecido uma rua acima da rua Campo Grande, onde Mike já teria caído morto. Mesmo ferido, ele chegou a andar por alguns metros, mas não resistiu.

Pelas características, a vítima tinha barba, porte médio e tinha tatuagens nos dois braços, segundo uma testemunha relatou para a reportagem.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a vítima já estava sem os sinais vitais. A Polícia Militar e o GOI (Grupo de Operações e Investigações) estão atuando na ocorrência e coletando imagens de câmeras de segurança.

Mike, conforme apurado pelo JD1, possuí passagem criminosa por contrabando e descaminho.

A Polícia Civil e a Polícia Científica são aguardadas pelo local para dar continuidade a ocorrência e o início das investigações.

