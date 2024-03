AGORA: Rapaz é esfaqueado pela cunhada e pede socorro no posto de saúde do Vida Nova

Polícia AGORA: Jovem é morto a tiros no Nova Lima

Em silêncio, ele resolveu não dar muitos detalhes sobre o ocorrido para as equipes da GCM (Guarda Civil Metropolitana), que estavam na unidade atendendo a ocorrência.

Depois disso, ele foi atendido e precisou ser transferido para a Santa Casa. Apesar do alarde, o rapaz não teve ferimentos graves.

Conforme o apurado preliminarmente pelo JD1, a vítima chegou ao UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro pedindo por socorro. Ele tinha um ferimento de faca, na região do abdômen.

Um rapaz, de 26 anos, foi esfaqueado pela cunhada durante a tarde desta segunda-feira (11), no bairro Vida Nova, localizado na região norte de Campo Grande.