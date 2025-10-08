Menu
Polícia

AGORA: Revolução contra prefeitura? Bombas e bilhetes são deixados em sacola no Terminal Morenão

O material foi apreendido e encaminhado para delegacia; o suspeito fugiu correndo e conseguiu escapar

08 outubro 2025 - 16h21Brenda Assis

Um artefato foi abandonado junto com bilhetes ‘revolucionários’ no Terminal Morenão durante a tarde desta quarta-feira (8), Campo Grande. O material foi apreendido e encaminhado para delegacia. O suspeito fugiu correndo e conseguiu escapar.

Conforme as informações iniciais, apuradas pela reportagem, o material estava dentro de uma sacola de papel.

As ‘bombas’ estavam coladas a caixa com fitas durex e tinham uma espécie de pavio preso a lateral. Ainda dentro do mesmo local foram achados bilhetes com os dizeres:

“Abaixo os generais golpistas! Morte aos fascistas! Viva o Maoismo! Viva a Guerra Popular! Viva a Revolução Democrática! Partido Comunista do Brasil – P.C.B.”

Além disso, tinham o símbolo comunista do martelo e da foice estampado. No vídeo, gravado no terminal, uma pessoa comenta que o rapaz que estava com material ficou no espaço desde as 11h da manhã.

Fora tudo que foi encontrado, circula nas redes sociais uma espécie de chamado contra a Prefeitura Municipal de Campo Grande. O flayer exibe o texto: “Se você está insatisfeito com a gestão da prefeitura de Campo Grande, vamos exigir nossos direitos”.

A data marcada para isso seria a tarde de sexta-feira, dia 10 de outubro, na frente do paço municipal. Na imagem é possível ver ainda emblemas de movimentos políticos.

O caso está sendo acompanhado pelo BOPE (Batalhão de Operações Especiais), pela Polícia Civil e pela Polícia Militar.

 

