"Agora sei onde ele está", filha identifica que ossada é de Aluízio

A filha de Aluízio Pereira de Cruz, de 88 anos, foi até a 7° Delegacia de Polícia Civil na tarde desta quinta-feira (27) e reconheceu os pertences achados juntos com uma ossada em um terreno baldio do bairro Jardim Panamá.

Desaparecido desde o dia 5 de novembro de 2022, as buscas tiverem fim mais de 6 meses depois."É uma mistura de sentimentos. Vou morrer de saudades do meu pai, mas agora eu sei onde ele tá. Sei que ele tá com Deus", comentou a cuidadora de idosos Ivani de Souza Pereira, 60 anos.

Agora a família irá fazer o velório de Aluízio. Apesar de ter sido encontrado no terreno baldio, Ivanir acredita que o pai tenha saído de casa desorientado.

"Imagino que quando passou o efeito do remédio, ele entrou no mato e ficou sentadinho. Acredito que tenha falecido sentado. Porque sem os remédios ele não tinha forças para levantar. Existe ainda a possibilidade de ele ter passado mal", explica.

A correntinha e o boné foram cruciais para a identificação do idoso. O crucifixo encontrado pelas equipes da Perícia e da Polícia Civil foi levado pela filha. "Não tirava a correntinha pra nada, desde que ganhou de uma antiga patroa. Eu tô aliviada, tô sofrendo porque perdi meu pai, mas agora vou poder descansar. Não sou eu, toda família, como minha mãe. Ela sempre pediu uma resposta pra Deus e agora tivemos", finalizou.

Ossada - Os restos mortais de Aluízio foram encontrados pelo funcionário de uma empresa da região, que acionou as equipes policiais.

Além da Perícia Científica, equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estiveram no local fazendo as investigações sobre o caso.

