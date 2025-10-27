Menu
Polícia

AGORA: Soldado do Exército morre ao ser baleado no pescoço em Campo Grande

O militar chegou a ser socorrido, mas não resistiu ao ferimento e faleceu

27 outubro 2025 - 17h00Brenda Assis     atualizado em 27/10/2025 às 17h01
Hospital Militar de Área de Campo Grande

O soldado do Exército Brasileiro, Dhiogo Melo Rodrigues, de 18 anos, morreu ao ser baleado no pescoço dentro do CMO (Comando Militar do Oeste) durante a tarde desta segunda-feira (27), em Campo Grande. Ele foi achado ao lado do fuzil que usava no serviço.

Conforme as informações iniciais, apuradas pela reportagem, o rapaz foi achado após um disparo ser efetuado. Quando outros militares chegaram ao local, ele ainda estava com vida e chegou a ser socorrido, sendo encaminhado ao Hospital Militar de Área de Campo Grande.

No entanto, teve o óbito constatado pela equipe medica que o atendeu. “O Comando Militar do Oeste está prestando o suporte social, psicológico e espiritual à família do militar. Um inquérito policial militar será aberto para apurar as circunstâncias do ocorrido”, detalhou o CMO em nota.

A suspeita é que o rapaz tenha tirado a própria vida. O caso está sendo investigado.

 

Precisa de ajuda?

O Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone 188, e-mail e chat 24 horas todos os dias.

 

