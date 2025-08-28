AGORA: Suspeito de estuprar e matar criança morre em confronto com GOI

O homem suspeito de estuprar e matar Emanuelly Victoria Souza Moura, de 6 anos, morreu em confronto com policiais da Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (28), na Capital. Ele foi identificado como Marcos Willian Teixeira Timóteo, de 20 anos.

De acordo com informações preliminares, a abordagem ocorreu na região do bairro Nova Campo Grande. O suspeito teria sido socorrido à UPA da Vila Almeida. Contudo, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Marcos Willian é investigado por sequestro e cárcere privado, estupro de vulnerável, homicídio qualificado, vilipêndio a cadáver e ocultação de cadáver. O crime teria ocorrido na noite desta quarta-feira (27), em Campo Grande.

As informações são preliminares e estão em atualização.

