AGORA: Suspeito invade base da GCM com faca e é baleado no Jóquei Club

Indivíduo, ainda não identificado, foi baleado no começo da noite desta quinta-feira (19) ao tentar invadir a base da Gemop (Grupamento Especializado de Motopatrulhamento), no Jardim Jóquei Club, armado com uma faca e um garrafa de vidro quebrada.

Informações preliminares apuradas pelo JD1 Notícias, apontam que o suspeito foi para cima do guarda de permanência, que acabou revidando a injusta agressão e disparou contra o indivíduo, atingindo-o na perna.

Ainda com sinais vitais estáveis, o suspeito foi socorrido por outra equipe da GCM (Guarda Civil Metropolitana) e encaminhado para a atendimento numa unidade hospitalar.

A reportagem entrou em contato com a GCM para coletar mais detalhes a respeito do caso e aguarda retorno.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também