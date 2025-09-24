AGORA: Suspeito leva tiro de policial em 'confusão' ao lado de igreja na Capital

Suspeito, que não teve a identificação revelada, levou um tiro na perna durante uma briga, possivelmente com um policial civil, ao lado da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na região central de Campo Grande, na tarde desta quarta-feira (24).

Informações preliminares apontam que houve uma briga na rua lateral da igreja, onde os carros costumam ficar estacionados. Porém, até o momento, não foi detalhado o que motivou a briga entre as partes.

Durante a confusão, o policial civil disparou contra a perna do suspeito. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada para colaborar na ocorrência, assim como o Corpo de Bombeiros, que também foi acionado para socorrer o indivíduo lesionado.

O local segue preservado para a chegada das demais autoridades, como Polícia Civil e Polícia Científica.

A reportagem acompanha o desfecho da ocorrência.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também