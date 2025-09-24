Menu
Menu Busca quarta, 24 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

AGORA: Suspeito leva tiro de policial em 'confusão' ao lado de igreja na Capital

A briga aconteceu na rua lateral do templo, onde os carros costumam ficar estacionados

24 setembro 2025 - 16h08Luiz Vinicius     atualizado em 24/09/2025 às 16h14
Policiais e bombeiros atendem a ocorrênciaPoliciais e bombeiros atendem a ocorrência   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Suspeito, que não teve a identificação revelada, levou um tiro na perna durante uma briga, possivelmente com um policial civil, ao lado da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na região central de Campo Grande, na tarde desta quarta-feira (24).

Informações preliminares apontam que houve uma briga na rua lateral da igreja, onde os carros costumam ficar estacionados. Porém, até o momento, não foi detalhado o que motivou a briga entre as partes.

Durante a confusão, o policial civil disparou contra a perna do suspeito. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada para colaborar na ocorrência, assim como o Corpo de Bombeiros, que também foi acionado para socorrer o indivíduo lesionado.

O local segue preservado para a chegada das demais autoridades, como Polícia Civil e Polícia Científica.

A reportagem acompanha o desfecho da ocorrência.

 

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Local onde avião caiu
Polícia
JD1TV: Polícia atualiza detalhes de acidente aéreo em Aquidauana e aguarda Cenipa
Homicidio aconteceu no domingo
Polícia
Adolescente de 16 anos é apreendido por assassinato no fim de semana em Chapadão do Sul
Foto: Autos da vistoria / 06.2025.00000986-3 -
Polícia
Construtora recebe verba pública, deixa obra parada em Ribas e vira caso de polícia
Operação foi deflagrada pelo Gaeco em Campo Grande
Polícia
TJMS manda prender investigados na Operação Successione contra jogo do bicho
Inspeção do Ministério Público -
Justiça
Presídio de Trânsito de Campo Grande abriga 254% mais presos do que a capacidade
Local do crime -
Justiça
Acusado de matar homem em bar no Coronel Antonino é condenado a 6 anos de prisão
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Réus por homicídio no Parque do Lajeado enfrentam júri popular nesta quarta-feira
Ilustrativa
Polícia
AGORA: Avião cai e deixa 4 mortos em fazenda de Aquidauana
O acidente aconteceu no final da tarde de hoje
Polícia
Crianças são atropeladas por motociclista na saída da escola no Nova Lima
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Briga por chave faz jovem perder o controle e quebrar carro do padrasto em Campo Grande

Mais Lidas

Ele passou por cirurgia, ficando internado antes de ser detido pelas autoridades
Polícia
Ladrão tem perna e pênis amputados após roubar moto e se acidentar
O suspeito foi preso pelas autoridades
Polícia
JD1TV: Mãe nunca desconfiou que pedreiro estava estuprando a filha no Dom Antônio
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Réus por homicídio no Parque do Lajeado enfrentam júri popular nesta quarta-feira
Marielli ficou 27 dias internada
Trânsito
Morre professora atropelada por carro em cruzamento do Jardim Tijuca