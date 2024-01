AGORA: Suspeitos de atentado contra policial civil morrem em confronto em Rochedo

No final da tarde deste sábado (20), os dois suspeitos de terem armado uma emboscada e atentado contra a vida de um policial civil, de 50 anos, na Vila Jacy, morreram durante um confronto com agentes da Polícia Civil, em Rochedo - a 78 quilômetros de Campo Grande.

Até o momento, não foram divulgadas as identificações dos suspeitos, que estavam sendo procurados desde o momento em que a polícia tomou conhecimento da tentativa de homicídio contra o agente de segurança pública.

Conforme apuração feita pelo JD1 Notícias, os suspeitos estavam escondidos em uma área de mata na zona rural do município, quando foram localizados pela polícia e resistiram a abordagem e consequentemente a prisão, entrando em confronto com as equipes.

Estavam atuando na ação equipes do GOI (Grupo de Operações e Investigações), Garras (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros) e o Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado).

O caso envolvendo o policial civil aconteceu na madrugada de hoje, quando ele estava visitando seu filho, na Vila Jacy, segundo informações do boletim de ocorrência.

A emboscada teria sido feito pelos dois suspeitos que estariam esperando pelo policial. Na troca de tiros, o agente de segurança pública, foi ferido com ao menos dois disparos no peito, mas ele não corre risco de morte conforme atualização da Polícia Civil.

Mesmo ferido e com o carro com as marcas dos tiros, ele conseguiu conduzir o veículo, um Volkswagen Golf, até o pelotão da Polícia Militar para pedir socorro. Lá, os militares solicitaram a apoio do Corpo de Bombeiros que realizaram o atendimento médico e seguiram para o hospital da Santa Casa.

