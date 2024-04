AGORA: Vítimas de acidente com seis mortes na BR-163 são identificadas; confira

As seis vítimas do acidente, que aconteceu na BR-163 durante a manhã desta quarta-feira (10), próximo ao distrito de Anhanduí, em Campo Grande, foram previamente identificadas pela Polícia Civil.

Consta no boletim de ocorrência, registrado sobre o caso, que os ocupantes do Chevrolet Onix eram o casal Fernanda Lopes Ritter e Daniel Azambuja Alves. A identidade dos dois foi repassada pela irmã de Fernanda, que estava esperando os dois a alguns quilômetros, quando ficou sabendo do acidente e retornou ao local.

A carreta, que transportava porcos vivos, era ocupada por José Lucas Verus De Albuquerque e Jefferson Brunetto. O nome dos dois teria sido repassado à polícia pelo representante do seguro da empresa que esteve na cena do acidente, acompanhando o trabalho das autoridades.

No caminhão baú tinha apenas o motorista, Ednaldo Ramos Dos Santos. Ele foi identificado por conta de uma carteira, que havia sido localizada. A informação também acabou se confirmando através de responsáveis da carga que ele transportava.

Enquanto isso, o último veículo tinha Ezequiel Nordt como condutor. Ele estava sozinho, transportando uma carga de milho até o estado de Santa Catarina.

Todas as vítimas morreram ainda no local. Ainda segundo o registro policial, não foi possível estabelecer previamente a dinâmica do acidente, uma vez que muitos veículos foram envolvidos e também a forma como eles pararam após a colisão. No entanto, a investigação levantou que a carreta que transportava porcos pode ter invadido a pista contrária, atingindo os demais veículos envolvidos.

Por conta da colisão, as cargas que eram transportadas pelas carretas e pelo caminhão ficaram espalhadas na pista. Os responsáveis pelas cargas foram até o local, providenciando a remoção dos animais e também do milho.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também