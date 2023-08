Agosto Lilás: Três homens são presos por violência doméstica em Naviraí

Nesta quarta-feira (09), três homens foram presos por violência doméstica em Naviraí, distante aproximadamente 365 quilômetros de Campo Grande. A ação foi realizada pela Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar, e faz parte da Campanha Agosto Lilás, que visa incentivar a conscientização pelo fim da violência contra a mulher.

Em Naviraí, o primeiro rapaz foi preso em flagrante acusado de ameaçar a esposa com um facão, cuja lâmina possuía aproximadamente 45 centímetros. No momento da prisão, o agressor resistiu, e ainda os policiais presentes na ação. Após ser contido pelas autoridades, ele foi levado para a DAM – (Delegacia de Atendimento à Mulher de Naviraí).

Já o outro homem, de 26 anos, foi preso após ser acusado de ligar no local de trabalho da ex-companheira e ameaça-la. A vítima ainda exibiu comprovantes de transferência por pix onde o ex-convivente, que estava bloqueado para enviar mensagens por sms e whatsapp, lhe enviava quantias irrisórias em dinheiro, juntamente com mensagens, as quais, segundo a vítima, a deixava ofendida. A autoridade policial decretou a prisão em flagrante do autuado pelos crimes de perseguição e descumprimento de medida protetiva.

Por último, um jovem de 24 anos foi detido após descumprir medida protetiva. De acordo com as informações, o autuado é usuário de drogas, e teria cometido violência doméstica contra os genitores, já idosos. O rapaz foi notificado por oficial de justiça das proibições constantes na decisão judicial de medidas protetivas, e em seguida foi realizado o afastamento do filho da residência.

Contudo, logo após a saída da oficial de justiça, o homem voltou para a residência dos pais, quando o pai acionaou a Polícia Militar, que imediatamente compareceu ao local e deu voz de prisão em flagrante ao infrator. Em seguida, ele foi levado à DAM – Delegacia de Atendimento à Mulher de Naviraí, onde fora ratificada sua prisão em flagrante pelo crime de descumprimento de medida protetiva.

Os três autuados encontram-se à disposição da Justiça e aguardam a realização das audiências de custódia.

