Agredida pela filha e pelos netos, idosa cega foge de casa pulando muro na Capital

Ao ser vista pulando o muro da casa onde mora, na região do Jardim das Macaúbas, uma idosa cega foi ajudada por vizinhos durante a manhã desta terça-feira (7), em Campo Grande. Ela estava vivendo em situação de abandono, além de apanhar da filha e dos netos.

De acordo com o registro policial, um vizinho viu a idosa pulando o muro e a ajudou a descer. Perguntando o que estava acontecendo, ela então relatou que mora com a filha e mais três netos, menores de idade. No entanto, a filha teria viajado para outro estado a cerca de oito dias e deixou a mulher sozinha com os pequenos.

Porém, como ela tem deficiência visual não consegue preparar a própria alimentação e nem ficar responsável por outras pessoas. A Polícia Militar, ao entrar na residência, notou que não havia alimentação pronta para consumo e havia pouca comida para ser preparada.

Para os militares, a idosa disse ainda que os netos são responsáveis por fazer a comida da casa. Mas eles fazem apenas o almoço, sendo que muitas vezes todos ficam sem jantar e sem tomar café da manhã. Ela ganhou comida do vizinho.

Ainda eu seu relato a vítima disse já ter sido agredida duas vezes pela filha e pelo neto. No momento da ocorrência, os pequenos estavam na escola. Quando questionada, ela disse não saber em que colégio as crianças estudam.

Ela então foi encaminhada para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde os policiais pediram apoio de uma assistente social, que encaminhou a idosa para a UAIFA (Unidade de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias).

O caso foi registrado como vias de fato, expor a perigo a integridade e saúde do idoso e abandono de idoso.

Deixe seu Comentário

Leia Também