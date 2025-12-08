Menu
Polícia

Agressão contra mãe não passa impune e rapaz é preso em Iguatemi

Mulher procurou à delegacia por volta das 5h da manhã de domingo para denunciar o filho

08 dezembro 2025 - 12h38
Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi, onde o caso foi registradoDelegacia de Polícia Civil de Iguatemi, onde o caso foi registrado   (Divulgação/PCMS)
Rapaz, de 32 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante durante o domingo, dia 7, após cometer agressões contra a própria mãe, de 52 anos, na cidade de Iguatemi.

A denúncia partiu da própria vítima, que procurou a delegacia por volta das 5h da manhã, relatando que sofreu agressões do próprio filho, durante a madrugada.

Após realização do atendimento, uma equipe de policiais civis deslocaram-se à residência da vítima.

Pelo local, localizaram o autor dos fatos, sendo realizada a captura e encaminhamento para a delegacia, onde foi formalizado o flagrante.

Ele foi autuado pelo crime de lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica.

