Agressão contra mãe não passa impune e rapaz é preso em Iguatemi

Rapaz, de 32 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante durante o domingo, dia 7, após cometer agressões contra a própria mãe, de 52 anos, na cidade de Iguatemi.
A denúncia partiu da própria vítima, que procurou a delegacia por volta das 5h da manhã, relatando que sofreu agressões do próprio filho, durante a madrugada.
Após realização do atendimento, uma equipe de policiais civis deslocaram-se à residência da vítima.
Pelo local, localizaram o autor dos fatos, sendo realizada a captura e encaminhamento para a delegacia, onde foi formalizado o flagrante.
Ele foi autuado pelo crime de lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica.
