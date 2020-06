Agressor da esposa tenta atacar poliais com socos ao ser abordado

A guarnição Polícia Militar prendeu um homem de 36 anos, que não teve a idade revelada, pelos crimes de posse irregular de arma de fogo e violência doméstica contra a esposa no domingo (7), na área rural em Santa Rita do Pardo.

Os policiais foram acionados pelo administrador de uma fazenda próxima que relatou que um dos funcionários em posse de uma arma de fogo, estava agredindo a esposa.

No local, a PM se deparou com a vítima, uma mulher de 45 anos que afirmou que ela e o marido voltavam de um churrasco, quando que passou a ser agredida, sem motivos, com socos e puxões de cabelo. Relatou ainda que conseguiu sair do carro e foi pedir ajuda na casa do administrador.

Ao ser abordado, o autor investiu contra os policiais com socos, sendo necessário utilização de força física por parte dos agentes para contê-lo. Ao ser indagado a respeito da arma de fogo, o mesmo negou que tinha, mas em uma busca no interior da casa, os policiais localizaram uma garrucha calibre 36, Além de cartuchos, espoletas e pólvora.

O autor recebeu voz de prisão e foi conduzido a Delegacia de Polícia de Santa Rita do Pardo, onde foi apresentado para providências.

Deixe seu Comentário

Leia Também