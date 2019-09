Agressor de enfermeiro está internado sob escolta da PM

O agressor do enfermeiro Ubirajara Viana Ferreira, de 35 anos, também está internado na Santa Casa de Campo Grande, mas sob escolta da Polícia Militar, segundo informações da assessoria da Polícia Civil.

O homem, que não teve a identidade revelada, de 34 anos, se feriu com o próprio canivete que usou para agredir a vítima. Após ser detido, ele recebeu atendimento psicossocial.

Ainda segundo informações da assessoria, o suspeito não teria agido de forma premeditada, recebeu atendimento psicológico e já vinha fazendo tratamento.

O enfermeiro Bira, como é conhecido, segue internado na enfermaria da Santa Casa e o estado de saúde dele é considerado estável e não corre o risco de morrer.

Bira realizou nesta quinta-feira (12) a limpeza dos ferimentos e suturas. Ele foi ferido no cotovelo esquerdo, no tórax. O atendimento é considerado pela cirurgia geral como conservador. Ainda não há previsão da alta do enfermeiro.

O JD1 Notícias entrou em contato com o presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (Coren-MS), mas ele estava em reunião e não pode dar detalhes do suporte prestado ao enfermeiro.

Já em contato com o Sindicato dos Servidores Municipais de Campo Grande (Sisem), nenhuma ligação foi atendida.

Deixe seu Comentário

Leia Também