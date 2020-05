Agressor é denunciado e ameaça agredir a companheira novamente

O agressor Luciano Bonfim Rocha, 43 anos, foi preso na tarde de terça-feira (5), após a Guarda Municipal de Ponta Porã atender o flagrante de violência doméstica em uma residência no centro do município.

De acordo com a ocorrência, os agente da Guarda, foram acionados para atender a uma ocorrência de violência doméstica, seguida de lesão corporal dolosa e ameaça, e ao chegarem ao local encontraram a vítima com vários hematomas em sua boca e dor de cabeça, e relatou ter sido chutada violentamente pelo autor.

Segundo a vítima, ela vinha sendo ameaçada por Luciano há vários dias, e que em outras ocasiões, já havia a agredido por cinco vezes consecutivas e que não o denunciava por medo, uma vez que, o autor possui amigos perigosos, os quais ficaram presos com ele, bem como, a vítima tem dó do autor pelo fato do mesmo fazer uso de aparelho de apneia (Distúrbio do sono possivelmente grave em que a respiração para e volta diversas vezes).

Em seu depoimento na Delegacia de Atendimento a Mulher (DAM) de Ponta Porã, a vítima relata que o autor a ameçou para não fazer denúncia. "Não adianta você me denunciar, quando eu sair você vai ver", teria dito Luciano que já foi preso em outras ocasiões.

Diante dos fatos constatados, o autor recebeu voz de prisão ainda no local do crime, e foi encaminhado juntamente com a vítima para a DAM, onde foi indiciado por lesão corporal dolosa e ameaças.

Deixe seu Comentário

Leia Também