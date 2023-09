Agressor é preso ao ser flagrado dando "mata-leão" na namorada em Sidrolândia

Sarah Chaves, com informações da Polícia Civil

Enquanto ia para o trabalho, um perito da Delegacia de Polícia Sidrolândia flagrou um homem tentando estrangular a companheira numa avenida movimentada na manhã de ontem (22), após uma discussão entre o casal.



A mulher de 31 anos, tentou fugir do rapaz, mas ele o alcançou e enraivecido usou contra a vítima um golpe de estrangulamento, chamado “ mata-leão”, momento em que o Perito Papiloscopista, passava pelo local, fez a abordagem, se identificou como Policial Civil.

O indivíduo foi contido, sendo necessário o uso de algemas para resguardo da integridade física da vítima. Após a chegada de um investigador da Polícia Civil que foi acionado, o autor recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia e apresentado à Autoridade Policial, que ratificou a prisão em flagrante e imputou ao agressor a autoria do crime de lesão corporal dolosa no âmbito da violência doméstica.

