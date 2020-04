Agricultor é encontrado morto em estrada vicinal e suspeita é de latrocínio

O corpo carbonizado encontrado em uma estrada vicinal na linha do Travessão do Castelo, em Dourados, na tarde dessa terça-feira (21) foi identificado como do agricultor João Costa, de 65 anos.

Segundo o boletim de ocorrência, foi constatado sinais de perfurações nos braços, tórax, costas, ombro e tinha uma corda de varal amarrada no pescoço, além da carbonização.

De acordo com informações apuradas pela polícia, a vítima saiu de casa na segunda-feira (20), conduzindo um veículo Saveiro placa QAA3835 de sua propriedade, e não retornou mais para casa.

A polícia suspeita de latrocínio, roubo seguido de morte e o caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).

