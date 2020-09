Agrônomo é acusado de estuprar amiga em hotel

Da redação, com informações do Tá Na Mídia Naviraí

Um morador de Naviraí, que não teve a identidade revelada, foi preso esse final de semana na cidade de Icaraíma - Paraná, acusado de estuprar uma amiga em um quarto de hotel.

Segundo informações Tá Na Mídia Naviraí, o rapaz que é agrônomo estava viajando junto a vitima com um grupo de amigos para o Balneário Porto Camargo e após passar o dia lá foram para Icaraíma passar a noite.

Chegando ao hotel, o grupo foi informado que não havia quarto para todos e então o jovem se ofereceu para dividir quarto com a vítima, dizendo que ela poderia passar a noite com ele dividindo a mesma cama. Ela teria aceitado desde que fosse apenas para dormir e isso foi aceito por ele.

De acordo com a vítima, assim que foram para o quarto o rapaz teria insistido em ter relações sexuais com ela e após a negativa dela teriam ido dormir. Ao acordar ela estava sem roupas, sangrando, com vestígio de esperma e com aderência na parte intima. Ela então diz ter questionado o rapaz sobre o que teria acontecido e ele negou que algo teria acontecido entre eles. Neste momento em questão a vitima começou a gritar a e Policia Militar foi acionada.

Questionado pelos policiais ele disse que ao chegarem ao hotel foi oferecido outro quarto para ela passar a noite, com outros amigos dela, porem ela disse que ficaria no quarto com ele, sabendo que teria apenas uma cama de solteiro para os dois dormirem. Sobre o ato sexual, o rapaz disse que houve a consumação do ato sexual e que a vitima estava consciente o tempo todo, sabendo e concordando com tudo que estava acontecendo.

Ambos foram levados para a Delegacia de Policia Civil, após fazer o boletim de ocorrência a jovem foi encaminhada a UPA para atendimento médico e realização dos exames necessários. O caso segue sendo investigado.

