Família de Rafael, executado no Campo Nobre, pede ajuda para realizar velório

A família de Rafael Bruno Epifanio Alves, de 33 anos, assassinado com vários disparos na noite deste domingo (9), no Jardim Campo Nobre, em Campo Grande, está pedindo ajuda financeira para realizar o velório do homem.

O pedido está sendo via rede social e organizado pela irmã da vítima. Na mensagem publicada, a jovem indica que "quem pode ajudar em qualquer valor para poder tá fazendo o velório do meu irmão, agradecemos muito".

Ela também aproveitou para deixar o contato de telefone, que seria também a chave do PIX para transferência dos valores: (67) 99334-1302.

A jovem ainda aproveitou para se despedir de Rafael. "Faz isso comigo não. Você prometeu sempre estar ao meu lado, porque me deixou".

Execução - Conhecido como 'Oitavo anjo do PCC', Rafael ainda tentou fugir do seu algoz, mas foi alcançado - a suspeita é que o pistoleiro estivesse em uma motocicleta - e recebeu vários disparos, caindo ao chão em frente a um estabelecimento comercial, segundo consta no boletim de ocorrência.

A Polícia Civil ainda tenta identificar se foi apenas uma pessoa ou demais suspeitos participaram do crime. No local onde a vítima foi morta, existe câmera de segurança que a polícia deve pedir para analisar e tentar identificar a autoria.

A Perícia Científica esteve no local e encontrou 18 cápsulas de calibre 9 milímetros, além de uma munição intacta.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também