Ladrão é preso tomando cerveja dentro de restaurante na capital

Diego Alves De Almeida, de 30 anos, foi preso após invadir o restaurante Vitorino pelo telhado e ser flagrado tomando cerveja dentro do estabelecimento na Vila Glória, em Campo Grande no início da manhã desta sexta-feira (8).

Segundo informações do boletim de ocorrência, o alarme do prédio disparou por volta das 4h20 e a equipe de monitoramento acionou a Polícia Militar. Diego foi encontrado dentro do estabelecimento.

Para entrar no comércio, ele teria subido no telhado e quebrado o forro. Dentro do local, ele tomou cervejas e já tinha separado doces e 87 maços de cigarros para furtar.

Segundo a proprietária do restaurante, que terá a identidade preservada, no caixa tinha R$ 40, mas o dinheiro não foi localizado no local e nem com o suspeito. A polícia acredita que o rapaz entrou no local com um comparsa.

Em um armário também havia um envelope com mais de R$ 3 mil em dinheiro, mas Diego não chegou a encontrar o dinheiro.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no Centro, onde o caso foi registrado como furto qualificado com abuso de confiança, ou mediante fraude ou escalada e destreza.

