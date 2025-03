Alcoolizado, militar do ExÃ©rcito bate em carro da PM no DanÃºbio Azul

Alcoolizado, um militar do Exército, que não teve a identificação revelada, foi detido e encaminhado para a delegacia após colidir o veículo que dirigia, um Ford Fusion, numa viatura da Polícia Militar na rua Lise Rose, no Danúbio Azul, em Campo Grande, na manhã desta sexta-feira (28).

Informações apuradas pelo JD1 Notícias, apontam que o motorista estava com sinais de embriaguez e ao dar a ré no veículo, acabou atingindo a viatura da Polícia Militar.

Durante a abordagem, ele não teria oferecido resistência. Foi verificado também que ele havia descumprido uma medida protetiva e por isso, foi encaminhado para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

Devido o acidente envolver uma viatura oficial, a Polícia Científica foi acionada para realizar os trabalhos de praxe no local. A equipe do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar também foi acionada para possivelmente oferecer o teste do bafômetro e registrar a ocorrência.

Um militar do Exército, que acompanhou a ocorrência, não quis gravar entrevista e explicar o caso. O espaço se mantém aberto para futuras manifestações.

