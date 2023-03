ALERTA: Casal finge passar mal, pede ajuda e realiza assaltos na Capital

Esta circulando nas redes sociais um áudio com imagens de um casal que estaria cometendo crimes na região da Vila Planalto, Vila Sobrinho e Vila Alba. Os dois estão sendo acusados de abordar mulheres e idosos em carro, contar mentiras e depois executar o assalto.

“Eles abordam as pessoas, principalmente mulheres sozinhas e idosos em carro com uma história de que a mulher esta passando mal, sangrando ou grávida e precisa ser levada com urgência ao hospital. Entrando no carro, eles anunciam o assalto”, diz o áudio encaminahdo ao JD1 Notícias.

A mensagem diz ainda que os dois já foram vistos e teriam cometido diversos crimes na região, em porta de colégios e academias. “Eles se apresentam como pedintes, mas quando vêem quando a vítima não tem como reagir anunciam o assalto”, explica.

Para ajudar na identificação dos autores, o alerta passa algumas características do homem e da mulher.

Homem: Estatura mediana (1,75 / 1,80 de altura), moreno, magro, usa óculos redondo, e cabelo em formato de dread feito coque para trás.

Mulher: Baixa, com sobrepeso, com fisionomia de boliviana.

Avistou essa dupla ou foi vítima, ligue para a polícia através do número 190. Assista ao vídeo deles andando na rua:

