'Alta periculosidade': morto em confronto no Los Angeles tinha extensa ficha criminal

Indivíduo de alta periculosidade. Foi assim que Ademilson dos Santos foi classificado no registro policial e moradores do bairro Los Angeles, em Campo Grande. Ele tinha uma extensa ficha criminal, incluindo tentativa de homicídio, tráfico e roubos pela própria região onde morava.

Em suas passagens constava, além dessas citadas, ameaças, furtos e até posse de arma de fogo. O criminoso morreu durante a noite desta terça-feira (14), após entrar em confronto com a Polícia Militar em uma residência utilizada como boca de fumo e queima de fios furtados, na rua Alberto Albertini.

Horas antes da troca de tiros, Ademilson havia tentado furtar uma igreja no bairro, mas como falhou na ação, fugiu do local, mas suas características foram repassadas para uma equipe da Polícia Militar que passou a realizar rondas pela região no intuito de colocá-lo atrás das grades.

Após algumas horas de diligências, os policiais conseguiram localizá-lo. Na tentativa de abordar o indivíduo, os militares foram surpreendidos com a desobediência de Ademilson, que logo sacou um revólver de sua cintura.

O suspeito conseguiu entrar em uma residência e quando os policiais chegaram no portão, foram recebidos a tiros. Antes de entrar na casa, a equipe pediu apoio de outras viaturas para realizar um cerco em caso de fuga do atirador.

Quando tentaram entrar no imóvel, mais uma vez Ademilson atirou contra os policiais. Entrando no terreno da residência, os militares ordenaram que o autor se rendesse, mas as ordens foram ignoradas e o suspeito novamente apontou a arma, mas dessa vez os policiais revidaram e atingiram o homem e logo na sequência, os militares o desarmaram.

O indivíduo chegou a ser socorrido com vida pela equipe e encaminhado para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) com um ferimento no peito, mas não resistiu ao ferimento e faleceu na unidade.

