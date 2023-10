Alterado e armado com faca, homem ameaça matar a ex e os quatro filhos

Uma mulher, de 30 anos, e seus quatro filhos foram ameaçados de morte durante a manhã de domingo (8), na Rua São Jose dos Pinhais, Sibipiruna, em Chapadão do Sul. O autor seria o ex-marido da vítima, de 33 anos.

Consta no registro da ocorrência que a Polícia Militar foi acionada pela vítima. Ao chegar no endereço indicado, a mulher contou aos militares que seu ex-marido teria ido até a residência, bastante alterado e armado com uma faca.

No local, ele ameaçou matar a mulher e seus quatro filhos pequenos. Após fazer as ameaças, o homem fugiu.

Os militares realizaram as diligências para localizar o autor, mas não tiveram sucesso. Por isso, a vítima foi encaminhada para a Delegacia Civil para representar contra o autor, tendo em vista as ameaças pessoalmente e via WhatsApp.

O caso acabou sendo registrado como ameaça e violência doméstica.

