Alterado, homem agride segurança na porta de terminal

Um homem identificado como Rogério de Castro Viana, 35 anos, teve momentos de exaltação e tentou ferir um segurança com uma enxada, no final da tarde de terça-feira (22), no terminal General Osório.

O segurança Renan Pires Martinez, 23 anos, afirma que o homem chegou na linha 080 e tentou descer pela porta da frente sem pagar passagem. No momento em que o ônibus chegou ao terminal, o motorista já havia buzinado e indicando que o cidadão seria um possível problema.

Rogério desceu do veículo extremamente exaltado e partiu para cima do segurança, sacando de dentro da sacola uma enxada e dizendo que iria matá-lo. A agressão foi contida por outro segurança do local, que imobilizou o homem que mesmo assim conseguiu escapar.

Segundo informações, uma senhora pagou a passagem de Rogério, que entrou no terminal e foi novamente atrás de Renan. Após o episódio, o homem foi detido pela Guarda Municipal e encaminhado a Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) Centro.

