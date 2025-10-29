Aluna é esfaqueada durante briga em escola de Iguatemi

Duas alunas do 7º ano da Escola Estadual Marcílio Augusto Pinto, em Iguatemi, se envolveram em uma briga durante a manhã desta quarta-feira (29). Por conta disso, uma delas foi esfaqueada nas costas.

Segundo informações do portal Veja Folha, uma das estudantes atingiu a colega com uma arma branca, causando ferimentos nas costas. A vítima foi socorrida e, conforme a direção da escola, não corre risco de morte. Ela recebe atendimento médico e acompanhamento psicológico.

A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência, e as aulas foram suspensas após o incidente.

Em nota oficial, a direção da escola lamentou o episódio e informou que a aluna responsável pelo ataque estaria passando por um momento de desequilíbrio emocional.

“Toda a comunidade escolar está profundamente abalada diante desse lamentável acontecimento”, declarou a instituição.

A unidade destacou ainda que a prioridade, neste momento, é garantir apoio às estudantes envolvidas, às famílias e à comunidade escolar, reforçando o compromisso com o bem-estar e a segurança dos alunos.

O caso segue sendo acompanhado pelas autoridades educacionais e policiais do município.

