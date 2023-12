Aluno de 4 anos 'leva tapa' de professor em escola municipal do Jardim Colúmbia

Um menino, de apenas 4 anos, teria sido agredido com um tapa no braço pelo professor de educação física dentro da sala de aula na Escola Municipal Irmã Edith Coelho Netto, localizada no Jardim Columbia, em Campo Grande.

Conforme o apurado pelo JD1, o menino estava brincando com um boneco na manhã de ontem (7), quando começou uma discussão com um coleguinha de turma.

Para evitar maiores problemas, o professor teria puxado o boneco da mão da criança, dando um tapa no braço dele e em seguida pedido para que o menino não contasse a sua mãe o que havia acontecido.

No boletim de ocorrência, registrado pelo pai do aluno, consta que o motivo da briga entre os pequenos era para saber quem iria ficar com o brinquedo em questão. Outra questão, apontada pelo genitor do menino, é que a agressão teria sido filmada por câmeras de segurança existentes dentro da sala de aula.

À reportagem, o pai contou ter procurado a Semed (Secretaria Municipal de Educação) e a direção da escola, mas foi informado de que deveria aguardar a apuração. Por conta de todo o ocorrido, ele manifestou interesse de processar o professor.

O JD1 Notícias procurou a Semed para falar sobre o caso, mas até a publicação desta matéria não teve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.

