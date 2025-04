Alunos são flagrados com drogas próximo ao terminal Hércules Maymone

Quatro adolescentes foram apreendidos após serem flagrados com porções de maconha na noite de sexta-feira (11), nas proximidades do Terminal e da Escola Estadual Hércules Maymone em Campo Grande.

A abordagem foi feita por uma guarnição da Guarda Civil Metropolitana (GCM) que viu o grupo, sendo duas meninas de 16 anos, e dois rapazes, um de 17 e um de 18 anos, com uniforme escolar ao longo da Rua São Francisco de Assis, entre as lojas Toyota e Sertão, com atitudes suspeitas.

Durante a abordagem a equipe sentiu cheiro de maconha e pediu para revistar os adolescentes. Os dois rapazes estavam com cigarros de maconha e na mochila de uma das meninas haviam quatro porções de substância análogas à maconha.



A substância foi pesada, totalizando 28,60g. Diante do flagrante do consumo e tráfico nas adjacências e dependências do terminal e Escola Estadual Hércules Maymone, o grupo recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, Cepol.

