Polícia

Alvo da PF, esposa de cantor sertanejo 'lavou' R$ 3 milhões para o PCC em quatro anos

Jaqueline Amaral chegou a ter um relacionamento com Julinho Carambola, traficante de Campo Grande e conhecido de Marcola

21 agosto 2025 - 14h15
Jaqueline Amaral é casada com Diego, da dupla sertaneja com HenriqueJaqueline Amaral é casada com Diego, da dupla sertaneja com Henrique   (Redes Sociais)

Jaqueline Maria Afonso Amaral, esposa do cantor sertanejo Diego, da dupla sertaneja com Henrique, foi um dos alvos da Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (21), em Campo Grande, na Operação Fruto Envenenado.

Ela chegou a receber quase R$ 3 milhões da facção criminosa na época que manteve relacionamento com o traficante Julinho Carambola, um dos nomes ligados a Marcola, no PCC (Primeiro Comandado da Capital).

Conforme divulgado pela Polícia Federal, ela recebeu a quantia entre 2018 e 2022, para "sustentar a vida de luxo". Ela, inclusive, já havia tido um caso com o cantor sertanejo quando ele estava em outro relacionamento, em 2021.

Para ocultar a origem ilícita dos bens, foram utilizadas contas bancárias e nomes de parentes e amigos próximos.

Além desse mandado, cumprido no condomínio de luxo da cidade, onda Jaqueline mora, outros dois locais foram alvos da operação na capital sul-mato-grossense.

Entre os materiais apreendidos estão o carro no condomínio da marca BMW e um Jeep Renegade em outro local do mandado, além de munições e aparelhos celulares.

