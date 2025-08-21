Alvo da PF, esposa de cantor sertanejo 'lavou' R$ 3 milhões para o PCC em quatro anos

Saiba Mais Polícia Facção paulista tem quantia milionária bloqueada e PF faz nova operação na Capital

Jaqueline Maria Afonso Amaral, esposa do cantor sertanejo Diego, da dupla sertaneja com Henrique, foi um dos alvos da Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (21), em Campo Grande, na Operação Fruto Envenenado.

Ela chegou a receber quase R$ 3 milhões da facção criminosa na época que manteve relacionamento com o traficante Julinho Carambola, um dos nomes ligados a Marcola, no PCC (Primeiro Comandado da Capital).

Conforme divulgado pela Polícia Federal, ela recebeu a quantia entre 2018 e 2022, para "sustentar a vida de luxo". Ela, inclusive, já havia tido um caso com o cantor sertanejo quando ele estava em outro relacionamento, em 2021.

Para ocultar a origem ilícita dos bens, foram utilizadas contas bancárias e nomes de parentes e amigos próximos.

Além desse mandado, cumprido no condomínio de luxo da cidade, onda Jaqueline mora, outros dois locais foram alvos da operação na capital sul-mato-grossense.

Entre os materiais apreendidos estão o carro no condomínio da marca BMW e um Jeep Renegade em outro local do mandado, além de munições e aparelhos celulares.



