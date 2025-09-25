Menu
Polícia

Alvo de bullying, adolescente finge estupro coletivo para se vingar dos colegas

Registros escolares comprovaram a presença dos adolescentes em sala de aula, no mesmo dia e horário em que o suposto crime teria ocorrido

25 setembro 2025 - 18h54Brenda Assis
Mais um caso de estupro de vulnerável aconteceu em MSMais um caso de estupro de vulnerável aconteceu em MS   (Pixabay)

O que inicialmente foi registrado como um caso de estupro coletivo contra uma adolescente de 15 anos revelou-se, após investigações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), ser uma falsa denúncia, arquitetada como vingança contra colegas de escola que praticaram bullying contra ela. O caso foi desvendado por investigadores da 8ª Delegacia de Polícia que juntaram provas e identificar a farsa.

No primeiro momento, o relato da adolescente desencadeou uma série de medidas emergenciais. Ela foi encaminhada para atendimento médico e submetida a exames no Instituto Médico Legal (IML), enquanto seis adolescentes, de 14 e 15 anos, foram identificados como suspeitos.

A gravidade das acusações levou a Justiça a determinar a internação provisória de parte dos meninos, enquanto famílias passaram a enfrentar constrangimento público e dor diante das suspeitas. No entanto, a adolescente deixou uma série de “pontas soltas”, o que facilitou a descoberta.

As diligências policiais logo apontaram contradições. Registros escolares comprovaram a presença dos adolescentes em sala de aula, no mesmo dia e horário em que o suposto crime teria ocorrido. Câmeras de segurança reforçaram a versão dos garotos.

Outro ponto determinante foi a análise de mensagens encaminhadas ao namorado da jovem. O número utilizado estava vinculado ao nome da mãe da própria denunciante, desmontando a versão apresentada de que os supostos estupradores teriam encaminhado mensagem ao rapaz, que seria rival deles. Além disso, a reconstituição do trajeto indicado pela adolescente não apresentou qualquer vestígio de crime.

Diante das provas, a jovem manteve a versão por algum tempo, mas acabou confessando ter inventado toda a história. O objetivo, segundo ela, era punir os colegas, que teriam submetido ela a práticas de intimidação e bullying na escola. Para dar credibilidade ao falso relato, a adolescente chegou a provocar lesões em si mesma.

“Nosso trabalho não se encerra com a primeira versão dos fatos. Seguimos cada etapa com rigor técnico, proteção às partes e respeito aos direitos fundamentais”, destacou a delegada-chefe da 8ª DP, Bruna Eiras.

Consequências

Após a confissão, a PCDF comunicou imediatamente o Poder Judiciário, que revogou as medidas aplicadas contra os adolescentes injustamente acusados. Já a denunciante responderá por ato infracional análogo à denunciação caluniosa.

O caso acende o alerta para os danos que uma falsa denúncia de crime, não apenas aos acusados e suas famílias, mas também ao próprio sistema de Justiça, que mobiliza recursos e profissionais em situações dessa gravidade.

