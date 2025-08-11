Amante jogou Raquel ainda viva em valeta de Terenos, aponta laudo pericial

O ferimento no rosto de Raquel Perciliano, de 59 anos, teria sido causado enquanto ela era jogada ainda viva na valeta que foi encontrada sem sinais vitais em Terenos, no dia 27 de julho. O amante dela, suspeito de ocultação de cadáver, teria deixado o corpo dela no local após ela passar mal durante uma relação sexual.

Para o JD1, o delegado Matheus Crovador explicou que um laudo inicial do IMOL (Instituto Médico de Odontologia Legal) apontou que a lesão foi causada enquanto ela ainda estava com vida.

“Se a lesão é contusa e foi causada nesse momento, a presunção é que ela estava em vida, mas isso depende do laudo complementar do IMOL”, afirmou.

No entanto, o responsável pelo caso deixou claro que ainda não é possível afirmar com certeza, uma vez que aguarda mais resultados do IMOL. Caso seja comprovado que a lesão é superficial e não contribuiu para a morte de Raquel, o suspeito pode ser indicado por omissão de socorro, lesão corporal e ocultação de cadáver.

O caso – Na época dos fatos, o suspeito contou que assustou ao ver a amante passando mal durante o sexo e os dois seguiram para o hospital da cidade. No entanto, ela faleceu no caminho e o homem mudou a rota.

Diante da situação, ele andou com o corpo de Raquel por aproximadamente 2h antes de resolver jogar o corpo dela em uma vala, nas proximidades de um córrego, alegando que fez isso por medo e nervosismo.

Outro motivo para desovar o corpo dela no local, seria o fato de manter uma relação extraconjugal com a mulher há algum tempo.

O caso chegou a ser registrado como ocultação de cadáver, mas diante das novas informações, também foi adicionado um possível homicídio culposo. A investigação seguirá com oitiva de testemunhas e outras diligências.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também