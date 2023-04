Amantes do crime: Casal é preso traficando maconha em MS

No início da noite desta segunda-feira (24), durante fiscalização na região de Ponta Porã, a Polícia Militar abordava veículos, quando deram ordem de parada ao condutor de um Fiat Siena, de cor branca, que apresentava exagerado nervosismo com a presença policial.

Segundo as informações policiais, a equipe flagrou no interior do veículo uma caixa com 13 tabletes de maconha que pesaram 13 kg.

O motorista e a passageira do veículo, residentes em Aquidauana, relataram que levariam o entorpecente para aquela cidade, mas não informaram o valor que receberiam pelo transporte.

Diante dos fatos, ambos foram presos e encaminhados à delegacia, com o veículo e a carga ilícita. O prejuízo ao crime foi estimado em R$ R$ 62 mil.

