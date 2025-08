Amarrado e com marcas de tiro pelo corpo, homem é encontrado morto na fronteira

Homem, ainda não identificado, foi encontrado morto durante a manhã desta segunda-feira (4), em uma estrada do bairro Rincón Paraguai, em Capitán Bado, cidade paraguaia que faz fronteira com Coronel Sapucaia.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pela Polícia Nacional, a vítima estava com as mãos arramadas e o rosto coberto por uma camiseta esportiva. Além disso, ele tinha marcas de tiro pelo corpo.

Equipes da Quarta Delegacia de Polícia de Capitán Bado, acompanhadas do promotor assistente Nicanor Espínola e da médica legista Jane Oliveira, estiveram no local e confirmaram que a causa da morte foi múltiplos disparos de arma de fogo.

O caso está sendo tratado como homicídio e segue sob investigação das autoridades paraguaias.

