Amarrados por mais de 1h, família vê bandidos levarem joias e moto em assalto na Nhanhá

Uma família foi feita de refém e ficaram amarrados por mais de 1h, no início da noite desta terça-feira (23), por um trio de bandidos armados na região do Jardim Nhanhá, em Campo Grande. Os três fugiram levando a motocicleta, joias e dinheiro das vítimas.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta das 17h50, quando a mulher, de 33 anos, estava chegando na sua residência na companhia do seu marido, ambos na motocicleta, e ao abrir o portão de elevação, um indivíduo pulou de uma árvore e o abordaram apontando uma arma.

Logo na sequência, outros dois ladrões apareceram, também armados, e iniciaram o roubo a família. Eles amarraram o marido da mulher em um quarto, colocando a vítima e sua filha, de 14 anos, em outro cômodo e vasculharam diversos lugares em busca de dinheiro e joias.

A mulher relatou na delegacia que ela e sua família ficaram amarradas por cerca de 1h30, e os ladrões sempre pressionavam querendo dinheiro e procurando mais coisa de valor em cada canto da casa. Levando joias e a motocicleta, eles deixaram as vítimas presas, mas pouco depois conseguiram se soltar.

Conforme descrições da mulher, um dos autores era um senhor de aproximadamente 50 anos, um rapaz de aproximadamente 20 anos, com uma tatuagem e o terceiro indivíduo era jovem também, porém era mais moreno e possuía barba aparada.

O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas e roubo majorado emprego de arma de fogo na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também