Ambulância capota com pacientes durante tentativa de ultrapassagem

Ambulância da prefeitura de Santa Rita do Pardo que transportava quatro pessoas capotou na noite de terça-feira (25), enquanto seguia pela MS-395, entre os municípios de Bataguassu e Santa Rita do Pardo.

Conforme as informações do site JP News, quatro pessoas estavam sendo transportadas na ambulância sendo três mulheres, de 90, 53, e 42 anos, e uma criança de 3 anos. Todos eram transportados na carroceria do veículo, onde é acondicionado uma capota de proteção.

Em determinado momento da viagem, o motorista ambulância tentou ultrapassagem mas acabou batendo contra uma caminhonete Toyota Hilux.

O funcionário público contou que o outro condutor tentou realizar uma conversão à esquerda repentinamente, o fechando. Para não bater, o motorista teria jogado a ambulância para a pista contrária, perdendo o controle, saindo da rodovia e capotando.

Apesar da gravidade do acidente, o estado de saúde das vítimas não chegou a ser divulgado pelas autoridades.

