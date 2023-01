Ambulância faz ultrapassagem proibida, bate em carreta e passageira morre em MS

Edna Fernandes da cunha, de 65 anos, morreu no começo da tarde desta quinta-feira (19) após a ambulância em que ela estava bater em uma carreta estacionada, na BR-163, em Caarapó.

De acordo com o site Caarapó News, o motorista da carreta contou que parou no acostamento para almoçar. Em um determinado momento, teria avistado a ambulância de Naviraí tentando ultrapassar outras três carretas ao mesmo tempo.

O motorista foi fechado por uma delas, atingindo frontalmente o veículo estacionado. Por conta da colisão, a ambulância ficou com a frente completamente destruída.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da CCR MSVias estiveram no local para socorrer as vítimas, que chegaram a ser encaminhadas para o Hospital Beneficente São Mateus. Edna faleceu momentos depois de dar entrada na unidade de saúde. Já o motorista, de 45 anos, está internado em estado grave.

