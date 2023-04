Ameaçado por cães, quati é resgatado dentro de residência

Sarah Chaves, com informações da PMA

Um morador do centro da cidade de Amambai acionou a Polícia Militar Ambiental, para resgatar um animal silvestre da espécie Nasua nasua (quati) que havia entrado em sua residência.

O morador pedia urgência porque seus cachorros estavam acuando o bicho e poderiam feri-lo e rapidamente uma equipe da PMA foi ao local.

O quati havia se escondido dentro de uma caixa na varanda da residência, depois de ter entrado no quintal pelo muro e ter sido acuado pelos cães. Os policiais então, tamparam a caixa e transferiram o quati para uma caixa de contenção. Como o animal não apresentava ferimentos, a equipe realizou a soltura ontem mesmo em uma área de vegetação distante da cidade.

