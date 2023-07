Ameaçando matar a ex-companheira, homem é preso com revólver em Corumbá

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na cidade de Corumbá, na manhã desta quarta-feira (26). Com ele as equipes encontraram um revólver calibre 38, com numeração raspada, acompanhado de 5 munições, que era usado para ameaçar a ex-mulher.

A ordem judicial foi expedida após a denúncia de que a convivente do suspeito teria sido ameaçada, injuriada e agredida por ele, tendo este enviado fotos da arma para a vítima, com dizeres de ameaça, tais quais: “estou aguardando vc”, “vamos ver quem vai pra casa”.

O autor responderá, além dos crimes de violência doméstica que já existem, pelo delito de posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada.

A Delegada Titular da Unidade Policial, Camilla Gerarde, destaca a necessidade de denunciar os casos de violência doméstica, sendo que a informação pode ser, inclusive, anônima, pelo Disque-180.



