Amigas são esfaqueadas após defender mulher de agressão de marido no São Conrado

Duas amigas foram feridas com golpes de faca na noite desta quarta-feira (29), após defenderem uma mulher, de 55 anos, de ser agredida pelo marido, de 48 anos, no Jardim São Conrado, em Campo Grande. Todos estavam na mesma residência após uma noite de bebedeira.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mulher relatou que estava na companhia das amigas e do seu marido, quando em determinado momento pediu para que o homem deixasse a residência, pois estava em processo de separação.

No entanto, a decisão deixou o suspeito alterado e armado com uma faca, passou a ameaçar a esposa, chegando a investir contra a mulher.

Contudo, as duas amigas que estavam presentes na casa, entraram no meio do conflito para defender a mulher, quando foram atingidas pelos golpes facada. Uma ficou com um corte no queixo e outro na região do pescoço, enquanto outra estava com ferimentos nos dois braços.

A vítima recebeu tapas e socos do marido, mesmo após ter sido desarmado. Ele foi se afastando após perceber que não tinha mais em sua posse a faca utilizada para agredir as duas amigas de sua esposa.

A Polícia Militar foi acionada, assim como o Corpo de Bombeiros. As duas amigas foram encaminhadas para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon com cortes superficiais, enquanto a mulher e o marido foram levados para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

O caso foi registrado como lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica.

