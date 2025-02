Amigo de homem morto a facadas na Vila Popular fica inconsolável ao lado do corpo

Saiba Mais Polícia JD1TV AGORA: Homem é morto a facadas na Vila Popular

O amigo que estava acompanhando o homem morto a facadas no final da tarde desta sexta-feira (31) na Rua Marco Antônio, no Bairro Vila Popular, em Campo Grande, continua ao lado do corpo do colega, inconsolável com a perda.

Mesmo com a polícia trabalhando no local do crime, ele continua ao lado do amigo, chorando e lamentando a morte.

Segundo informações iniciais, o homem estava na praça acompanhado deste amigo, que decidiu ir para casa tomar um banho. Foi neste momento, enquanto estava sozinho, que ele foi esfaqueado no meio da rua, caindo no canteiro central logo em seguida, onde morreu.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas não conseguiu prestar socorro ao homem, que veio a óbito devido aos ferimentos ainda no local.

