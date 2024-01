Amigo de homem morto no Aero Rancho é preso pela polícia

A polícia deu início as investigações sobre a morte de Valter Palma Pessoa, de 64 anos, que foi assassinado no final da manhã desta quinta-feira (25), com vários disparos na varanda da casa onde morava. Conforme já noticiado pelo JD1, um atirador teria surpreendido a vítima após pedir um copo d'água, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

À imprensa, o delegado titular da 5ª Delegacia de Polícia Civil, Leandro Lacerda, afirmou que as investigações devem apurar a motivação do crime. "Estamos agora investigando a motivação, a vida pregressa da vítima, entre outros elementos para auxiliar na identificação dos autores", detalhou.

De acordo com o delegado, a vítima já foi presa, onde cumpriu um tempo em regime fechado. "Temos ainda que verificar qual o histórico da situação. Vamos verificar todas as hipóteses, se ele foi confundido ou não, se foi morto por engano. Mas ainda não temos nenhuma linha, vamos procurar afunilar isso, verificar câmeras de segurança da região", ressaltou.

O delegado ainda informou que Nelson, o homem que morava com a vítima, será levado para a delegacia para prestar depoimento, onde deverá ficar preso. "Ele também tem passagem pela polícia, e um mandado de prisão aberto. Ele deve ficar preso, ainda vamos verificar se é por condenação ou provisório. Mas parece que tanto a vítima quanto ele, as passagens são por tráfico de drogas", finalizou.

À reportagem, Nelson reafirmou a dinâmica do crime, e que Valter não tinha desavenças. “Eu nunca vi ele de mal de ninguém, só se era algum mal-entendido com alguém do passado, mas não sei de nada”, declarou.

