Polícia

Amigos encontram homem passando mal, que morre após parada cardíaca em Três Lagoas

Vítima passou por reanimação por cerca de 40 minutos

11 dezembro 2025 - 15h55Luiz Vinicius
Vítima não resistiu após sofrer parada cardíacaVítima não resistiu após sofrer parada cardíaca   (Reprodução/24H News MS)

Homem, de 39 anos, que não teve o nome divulgado, morreu no começo da tarde desta quinta-feira, dia 11, após passar mal e sofrer uma parada cardiorrespiratória, na rua 38, na Vila Piloto, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

Ele foi localizado por amigos enquanto ainda apresentava sinais vitais, que acionaram o socorro e foram mais de 40 minutos de tentativa de reanimação.

Segundo informações divulgadas pelo site 24H News MS, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Corpo de Bombeiros atuaram em conjunto na tentativa de salvar o homem, contudo, ele não resistiu.

O local foi preservado após a chegada da Polícia Militar. Antes, familiares chegaram e ficaram desolados com a cena.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estarão realizando os trabalhos de praxe.

